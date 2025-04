Filha de 16 anos ajudou a matar a mãe para poder ficar com ladrão

Uma adolescente de 16 anos confessou à polícia: ajudou a matar a própria mãe para poder namorar com um traficante do bairro.

Em uma trama macabra, a jovem atraiu a mãe para uma emboscada, após a vítima dizer que era contra a filha namorar com um criminoso e entrar para o mundo do crime.