VÍDEO: Ladrão furta carro em SJC; 'Rato de quebrada', diz vítima

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Carro do meu irmão foi roubado agora pouco, atrás do Vila Sanja, quem ver ou souber de algo, por favor, entrar em contato. (12) 98854-5980 com Ítalo ou comigo pelo telefone (12) 98254-7764, com Raiane", diz postagem feita nas redes sociais.

A placa do carro modelo Ônix é GJB4H79.