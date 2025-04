Loira da BMW já passa de 50 mil seguidores nas redes sociais

A Loira da BMW, influenciadora de Taubaté, está bombando nas redes sociais. E, até o final desta sexta-feira (25), já tinha mais de 50mil seguidores em sua conta no Instagram.

E tudo isso porque a esteticista Núbia de Souza Lima, de 33 anos, voltou a ser assunto após desarmar ladrões no Guarujá, na Baixada Santista.