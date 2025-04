Tentaram confrontar a polícia e se deram mal: 4 homens mortos

Quatro homens armados foram mortos em um tiroteio com a Força Tática da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (25), na MT-060, próximo à comunidade Santana, em Nossa Senhora do Livramento (a 40 km de Cuiabá).

Segundo autoridades, os suspeitos reagiram à abordagem e iniciaram uma troca de tiros em área de mata próxima ao km-12 da rodovia.