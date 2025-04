Após estuprar criança de 3 anos em Van, motorista é preso

Um motorista de van escolar foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) na última quinta-feira (24), acusado de estuprar uma criança de três anos durante o trajeto para a escola. A mãe da vítima formalizou a denúncia após perceber mudanças no comportamento do filho.

De acordo com a delegada Deborah Ponce de Leão, responsável pelo caso, a investigação começou com pedidos de busca e apreensão na casa do suspeito, além de um exame de DNA.