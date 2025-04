Falso Musk promete casamento e idosa leva golpe de R$ 180 mil

Uma aposentada de 71 anos foi vítima de um golpe financeiro após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com o bilionário Elon Musk.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante sete meses, um criminoso se passou pelo empresário, prometendo à vítima parte de suas empresas e até casamento. A fraude resultou em uma perda de R$ 180 mil, desviados por meio de transações bancárias.