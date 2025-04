Restaurante serve rato na salada para mulher grávida

Uma cliente grávida relatou ter encontrado um rato morto em sua refeição no restaurante japonês Tatsuya West Ryde, em Sydney, na Austrália. O caso, divulgado em uma avaliação online na última semana, levou o estabelecimento a emitir um pedido público de desculpas.

A mulher contou que pediu um katsudon — prato com arroz, costeleta de porco empanada, ovo e molho especial — e notou o animal morto na salada que acompanhava a refeição. “Já tinha comido metade do prato. Foi revoltante e inaceitável. Todos na mesa se levantaram e saíram imediatamente”, descreveu.