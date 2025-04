Virada espetacular! São José Basket vence Santo André pela LBF

O São José Basket conseguiu uma reação espetacular no último período venceu o Santo André por 91 a 88 na noite desta sexta-feira (25), no Parque Celso Daniel, na cidade do Grande ABC, pelo primeiro turno da edição 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Leandro Leal tem seis vitórias e quatro derrotas, em quinto lugar. E as andreenses estão em nono lugar, agora com duas vitórias e oito derrotas. Mayara Leoncio, do São José, fez 28 pontos e foi a cestinha do jogo.