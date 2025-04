Caseiro morto: onça não voltará à natureza, diz ICMBio

A onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Avalo, 60 anos, no Mato Grosso do Sul, permanecerá em cativeiro.

O anúncio foi feito pelo ICMBio nesta sexta-feira (25). O felino, um macho de 94 kg capturado após o ocorrido, integrará um programa de conservação em ambiente controlado.