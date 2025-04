Pescador relembra ataque de onça e mais de 1.000 pontos no corpo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em entrevista aoportal Metrópoles, Guedes descreveu o momento do ataque: estava pescando à beira de um rio quando percebeu o silêncio na mata. “Os pássaros pararam de cantar. Vi a onça arrepiada, em posição de ataque”, contou. Antes que pudesse reagir, o animal o mordeu na cabeça e nas mãos.

“Enfiei a mão na boca dela para me defender. Ela arrancou parte do couro cabeludo e mutilou dois dedos. Só lembro do sangue e da adrenalina”, relatou. Em meio à luta, Guedes agarrou uma faca próxima e a enterrou nas costelas do felino. “Ela cambaleou, me soltou e fugiu. Naqueles segundos, pensei que morreria”, disse.

Amigos o resgataram e o levaram a um hospital público. Foram necessários 1.118 pontos externos e internos para fechar os ferimentos. “O médico chamou toda a equipe para suturar. Colocaram ferros nos meus dedos”, relembrou.