Felicio Ramuth cumpre agenda em SJC e Monteiro Lobato no sábado

O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth, cumpre agenda no Vale do Paraíba neste sábado (26). Às 8h, ele participa da abertura da tradicional Festa do Mineiro, realizada no Parque da Cidade, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Mais tarde, às 10h, Felicio estará em Monteiro Lobato, onde participa das comemorações pelos 145 anos de fundação do município.