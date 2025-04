Criança de 5 anos sai para comprar doce e é estuprada

Um homem de 50 anos foi detido nesta segunda-feira (21) em Piranhas, acusado de estuprar uma criança de cinco anos dentro de seu estabelecimento comercial. A prisão ocorreu após a mãe da vítima relatar o crime ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Segundo a Polícia Militar, a menina pediu para comprar doces em uma loja próxima ao salão de beleza onde estava com a mãe.