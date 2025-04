Jacareí: Raimundo dos Reis morre aos 74 anos

Morreu na última quarta-feira (23), aos 74 anos, Raimundo Rodrigues dos Reis, morador de Jacareí. Conhecido carinhosamente como "senhor Raimundo", ele foi lembrado com carinho por amigos e familiares nas redes sociais.

As últimas homenagens foram realizadas na sala Roma do Campo das Oliveiras, no centro da cidade. O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Paz.