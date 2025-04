Festa do Mineiro celebra cultura e tradições em SJC neste sábado

A tradicional Festa do Mineiro acontece neste sábado (26) em São José dos Campos, a partir das 8h, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx. O evento, realizado no Galpão Gaivotas, celebra as raízes e a cultura mineira, com música ao vivo, comidas típicas, artesanato e manifestações populares.

A festa é uma das mais populares do calendário cultural da cidade, reunindo famílias, visitantes e descendentes de mineiros que ajudaram a formar a identidade regional. A entrada é gratuita, e a programação se estende ao longo do dia.