Paciente morre em banheiro de hospital psiquiátrico

Eva de Oliveira Silva, 52 anos, paciente psiquiátrica do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Taguatinga, foi encontrada morta na madrugada de terça-feira (22) no banheiro da unidade.

A possível causa é uma parada cardíaca, mas o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Distrito Federal para exames.