'Nunca mais os terei de volta', diz mãe de 2 filhos envenenados

Mirian Lira, de 35 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quarta-feira (23), após ficar dias internada em estado grave.

Ela é a única sobrevivente de um caso suspeito de envenenamento por ovos de Páscoa, que vitimou seus dois filhos em Imperatriz, no Maranhão.