Pai deixa filhos trancados no carro e vai ao bar

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na noite do último domingo (20) para resgatar duas crianças que estavam sozinhas em um veículo estacionado em frente a um bar na Colônia Agrícola 26 de Setembro, região rural de Brasília.

Os policiais encontraram os irmãos, ainda pequenos, no interior do carro, com os vidros parcialmente abertos, sem supervisão de um adulto.