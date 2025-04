Operação 'Pix Drive' prende 4 suspeitos de tráfico em São José

O 4º Distrito Policial de São José dos Campos, em parceria com a Guarda Civil Municipal, realizou nesta quinta-feira (24) a segunda fase da operação "Pix Drive", que investiga um esquema de tráfico de drogas com pagamentos feitos via transferência bancária.

A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. A operação também contou com o apoio de equipes da Prefeitura, que durante a remoção de um trailer irregular identificaram um suspeito fugindo para um imóvel próximo.