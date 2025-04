Servidor público é preso por suspeita de matar casal

Um auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (24) no Hospital Municipal Pavilhão de Saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele é acusado de assassinar um casal após uma rinha de galo ilegal. O crime ocorreu no último sábado (19), no distrito de Córrego Areia Branca, em Barra de São Francisco.