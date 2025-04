Fogo destrói gráfica em São José e causa prejuízo de R$ 100 mil

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma gráfica na tarde desta sexta-feira (25), na rua Sergipe, no bairro Vila São Pedro, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h10 e levou cerca de uma hora para controlar as chamas.

Segundo informações preliminares, a suspeita é que o fogo tenha sido causado por um problema em um resfriador de uma das máquinas do local. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido.