Ex-funcionários da Chery de Jacareí vencem empresa na justiça

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região venceu na Justiça uma ação coletiva contra a Caoa Chery e garantiu o pagamento de R$ 318 mil para 52 ex-trabalhadores da montadora, em Jacareí. A decisão foi proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Jacareí e é definitiva, sem possibilidade de recurso.

A entidade convoca os beneficiados para uma assembleia que será realizada na próxima quarta-feira (30), na sede do Sindicato, na rua Maurício Diamante, 65, no Centro de São José dos Campos. Os trabalhadores podem escolher entre dois horários para participar: às 10h ou às 17h. A lista dos contemplados está disponível no site oficial do Sindicato.