S. José no Top 10 das cidades com mais cornos em SP, diz ranking

Você sabia? São José dos Campos está no ‘top 10’ do ranking do estado de São Paulo. Mas, não é no ranking de economia, segurança, riqueza ou algo do tipo, embora nisso a cidade também seja destaque. Mas, o motivo deste ranking é outro: é a quinta cidade com o maior número de cornos no estado.

Esse é o resultado da pesquisa feita pelo aplicativo ‘SexLog’, em 2024, portanto, não é um levantamento novo. Mas, nesta sexta-feira, 25 de abril, sem comemora o Dia do Corno. E, por mais que pareça fake news, é verdade!