Maria é achada morta perto de casa; mãe e padrasto são presos

Após desaparecimento, a pequena María Lucía Maidana, de 5 anos, foi encontrada morta e enterrada perto da casa da família. A mãe e o padrasto foram presos.

O caso aconteceu na cidade de Villa Dos Trece, na Argentina, e está sendo investigado pela polícia. Lençóis com manchas de sangue foram apreendidos na residência da família. Duas armas também foram achadas.