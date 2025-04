Dupla é presa com mais de 78 quilos de drogas em São José

Dois homens foram presos em flagrante durante uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, eles armazenavam e preparavam uma grande quantidade de drogas para distribuição na região do Vale do Paraíba.

A abordagem aconteceu por volta das 17h20 em uma residência. No local, os policiais localizaram milhares de porções de maconha, cocaína e haxixe prontas para comercialização, além de insumos e materiais utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes.