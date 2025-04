Processo judicial sobre preservação da Casas Pias chega ao fim

O magistrado ainda discordou das alegações da Prefeitura e da Ergplan e destacou que, mesmo que a anulação do decreto de 2016 fosse considerada válida, "o dever de preservação imposto" pelo decreto de 2012 "estava intacto".

O juiz destacou ainda que o laudo pericial "atestou com clareza e objetividade que 'é de interesse histórico, artístico, arqueológico, arquitetônico e paisagístico o tombamento do conjunto arquitetônico Casas Pias de Taubaté, para salvaguardar a integridade das edificações, a memória e história do local'". Pela sentença, devem ser preservados todos os pontos abrangidos pelo decreto de 2016 - a antiga capela, o pátio e 16 pequenas casas remanescentes do antigo asilo.

A Prefeitura chegou a recorrer ao Tribunal de Justiça, mas a apelação foi negada. Já a Ergplan recorreu ao TJ, ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao STF, sem sucesso.