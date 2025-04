Motorista de van escolar é preso por estupro de criança de 3 anos

Um motorista de van escolar foi preso preventivamente na quinta-feira (24) no Amazonas, acusado de estuprar uma criança de 3 anos durante o trajeto para a escola.

O caso foi denunciado pela mãe da vítima, que relatou à Polícia Civil do Amazonas que a criança chegou em casa chorando no dia 14 de março, com dores, mancando e com o calção sujo.

