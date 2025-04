Engavetamento entre caminhões causa lentidão na Dutra em Taubaté

Um engavetamento envolvendo dois caminhões e um ônibus causou transtornos na tarde desta sexta-feira (25) na Via Dutra, em Taubaté. O acidente ocorreu às 13h42 no quilômetro 103 da pista sentido norte, em direção ao Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, três pessoas estavam nos veículos, mas ninguém ficou ferido. As faixas já foram totalmente liberadas, mas o tráfego ainda registra cerca de 7 quilômetros de lentidão na região.