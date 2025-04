Cratera na região pode ter origem em impacto de asteroide

Uma cratera localizada em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, pode ter sido formada pela queda de um asteroide há cerca de seis milhões de anos, segundo estudo do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A pesquisa, que se estende há mais de uma década, analisa a formação com 1,5 km de extensão em cada lado e aproximadamente 300 metros de profundidade.

Situada na região de Ubatumirim, próxima à Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), a cratera chama a atenção dos especialistas, especialmente pela diferença de idade dos sedimentos depositados em seu interior, estimados em 150 mil anos.