VÍDEO: Homem dá calote em garota de programa e é expulso pelado

Que situação!

Completamente nu, um homem foi expulso de um hotel após dar um calote em uma garota de programa. A cena, ocorrida em Belo Horizonte (MG), foi filmada e viralizou.

A confusão foi registrada no hotel São Paulo. Enquanto era expulso do estabelecimento, o cliente chegou a ser agredido com um cabo de vassoura.