Justiça nega pedido de Ortiz para extinguir processo do caso FDE

A Justiça negou o pedido do deputado estadual e ex-prefeito de Taubaté Ortiz Junior (Cidadania), que havia solicitado a extinção do processo do caso FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), em que é réu por improbidade administrativa desde 2012.

No pedido, feito em dezembro de 2021, Ortiz usou uma alteração feita naquele ano na lei de improbidade administrativa - sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) em outubro de 2021, a mudança flexibilizou a lei, o que foi alvo de críticas de procuradores e juristas, que afirmavam na época que o texto aumentaria a impunidade.