Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferida na região

Uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta foi registrada no fim da manhã desta sexta-feira (25) na Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), próximo à Praia de Santiago, na região do bairro Toque-Toque, em São Sebastião.

O acidente aconteceu por volta das 11h50 e deixou a condutora da moto ferida. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Boiçucanga. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.