Cabeça de bebê é encontrada ao lado de saco repleto de sangue

A cabeça de um bebê foi encontrada ao lado de um saco com sangue na manhã desta sexta-feira (25), em um loteamento na cidade gaúcha de Soledade.

Os restos mortais da criança foram encontrados por um agente da Vigilância Ambiental. A suspeita é que o corpo esteja dentro do saco. O caso é investigado pela Polícia Civil.