Jovem de 18 anos é preso por roubo a mercadinho no Vale

A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu, nesta quinta-feira (25), um jovem de 18 anos suspeito de participar de um roubo a um mercadinho no bairro Parque Três Marias, em Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado após um trabalho de investigação e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.