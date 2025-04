Viatura da PM colide com carro de carga em Taubaté

O caso aconteceu por volta das 13h, próximo à entrada do bairro Estoril. Segundo informações preliminares, o veículo atingido saía da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quando foi atingido pela viatura que trafegava pela avenida Dom Pedro 1º.

Com o impacto, a parte frontal da viatura ficou bastante danificada. Já o outro veículo teve a traseira atingida, e parte da carga — que incluía sucos e chocolates — ficou espalhada pela pista. Uma das coberturas do carro de carga também se desprendeu.

A viatura foi retirada do local ainda no início da tarde. Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência no momento do acidente.