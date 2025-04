Jovem operário, Alisson morre prensado em fábrica de concreto

O jovem Alisson Fernando de Godoy Januário, de 22 anos, morreu após um acidente na fábrica em que trabalhava, na manhã da última quinta-feira (24), em Ivaiporã (PR). Ele foi prensado após a queda de uma estrutura de modelagem de concreto.

O acidente, ocorrido por volta das 8h, deixou ainda mais um funcionário ferido, que segue internado.