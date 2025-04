Taubaté e São José fazem Clássico do Vale no feminino

Taubaté e São José se enfrentam na tarde deste sábado (26), a partir das 15h, no estádio Joquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2. Assim, logo de cara, o Clássico do Vale já acontece na competição nacional.

No entanto, as Meninas do Burrão e as Meninas da Águia já entram em campo pressionadas. Afinal de contas, os dois times perderam na estreia e precisam da recuperação. Quem perder, já irá ficar ainda mais preocupada nas próximas rodadas.