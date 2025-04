Manthiqueira recebe União Mogi e busca a 1ª vitória na temporada

Esse confronto também marca a estreia do time em casa no torneio, após uma estreia conturbada na Grande São Paulo na primeira rodada. Afinal de contas, a Laranja Mecânica perdeu por 2 a 1, de virada, para o Mauá, em jogo que teve dois dias de duração.

O Manthiqueira recebe o União Mogi na tarde deste sábado (26), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Esse jogo vale pela segunda rodada do grupo 3 no Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

No sábado passado, o time da região, comandado pelo técnico Dado Oliveira, vencia por 1 a 0 no estádio Pedro Benedetti e com boa atuação. Mas, a partir dos 10min do segundo tempo, uma forte chuva que atingiu a região paralisou o jogo.

Então, o confronto seguiu no domingo, com os outros 30min restantes. Porém, o Manthiqueira se mostrou desconcentrado e levou a virada de 2 a 1.

Agora, diante da torcida, tenta a recuperação para se manter firme no propósito de se classificar para a segunda fase. O União, adversário de logo mais, cedeu o empate por 1 a 1 para o Grêmio Mauaense, em Mogi das Cruzes, na rodada passada. No jogo de estreia, a Laranja Mecânica jogou com Renato; Juninho Piancó, Cauã, Marcelo Augusto e Fonseca; Jean Peres, JP e Pedrinho; Danilo, Allan e David.