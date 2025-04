Policiais são presos por cobrar propina de MC Paiva e influencers

Quatro policiais civis foram presos pela PF (Polícia Federal) suspeitos de cobrarem propina de funkeiros, entre eles Davi José Xavier Paiva, o MC Paiva, que é da zona sul de São José dos Campos e tem 8,3 milhões de seguidores no Instagram. As prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (25), em Santo André. A operação foi deflagrada pela força-tarefa formada pela PF, Ministério Público de São Paulo e Corregedoria da Polícia Civil paulista.

Trata-se da 'Operação Latus Actio 3', "com objetivo de reprimir crimes de corrupção ativa e passiva e de participação em organização criminosa", de acordo com a Polícia Federal. Segundo a investigação, policiais cobravam propina de influencers e funkeiros que divulgavam rifas ilegais nas redes sociais. Influencers topariam pagar a propina para evitar prejuízos econômicos com o possível bloqueio de suas redes sociais.