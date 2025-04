Mega-Sena: apostador de S. José fica a um número do prêmio máximo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um apostador de São José dos Campos ficou a um número de levar o prêmio principal da Mega-Sena, no valor de R$ 25.245.913,24. Ele acertou cinco números e vai receber R$ 50.815,78. Além dele, outros dois apostadores da região acertaram cinco dos seis números do concurso 2855, sorteado nesta quinta-feira (24).

No total, no Brasil, 60 apostas acertaram a quina. No Vale, o ganhador que leva o maior prêmio é de Cachoeira Paulista. Com sete números escolhidos em um bolão de 24 cotas, ganha R$ 101.631. O grupo fez o jogo na Lotérica Top Real.

E um apostador de Cruzeiro e outro de São José dos Campos, ambos com apostas simples, levam R$ 50.815,78 cada. O cruzeirense jogou na Lotérica Mantiqueira, enquanto o joseense fez a aposta na Banzai Loterias.

Nesta noite, os seis números sorteados na Mega-Sena foram: 12-16-24-31-51-55.