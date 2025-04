Ubatuba e Campos do Jordão impulsionam turismo no feriadão

Entre os destaques, Ubatuba e Campos do Jordão tiveram papel fundamental na alta movimentação de visitantes. No Litoral Norte, Ubatuba atraiu turistas em busca de praias e atividades ao ar livre, enquanto Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, se consolidou mais uma vez como destino preferido para quem procura clima ameno e turismo de natureza.

O feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, entre 18 e 21 de abril, superou as expectativas e registrou resultados expressivos para o turismo no Estado de São Paulo. Segundo levantamento do Centro de Inteligência da Economia do Turismo, da Secretaria de Turismo e Viagens, cerca de 2,7 milhões de pessoas circularam pelo estado, movimentando R$ 4,4 bilhões — um recorde para o período.

De acordo com o levantamento, 55% dos municípios paulistas registraram fluxo de visitantes acima do esperado. Destinos de ecoturismo, como os municípios do Vale do Ribeira — Apiaí, Eldorado e Iporanga — tiveram ocupação hoteleira total e ingressos esgotados para atrações no Petar (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira). Outros locais como Botucatu, Cajati, Ilha Comprida, Juquitiba e Teodoro Sampaio também receberam um número expressivo de turistas.

A previsão inicial apontava para 2,4 milhões de visitantes e movimentação de R$ 3,9 bilhões, mas os resultados superaram as expectativas. "Com números ainda melhores do que as previsões iniciais, confirmamos a tendência de crescimento das viagens em São Paulo, o que revela a qualidade dos nossos destinos e atrativos turísticos", destacou o secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena.

O estudo do CIET também revelou avanços em sustentabilidade: 72% dos municípios turísticos desenvolveram ações de conscientização ambiental durante o feriado, 56% mitigaram impactos causados pela atividade turística e 67% promoveram a preservação de tradições e cultura locais.