Por ciúmes, Thaís e Walisson foram mortos a tiros na saída de bar

Thaís Cristinnie Lopes Bomfim e Walisson Matheus Fagundes Valentim, de 25 e 27 anos, foram executados a tiros em um crime motivado por ciúmes. Os corpos foram encontrados dentro de uma caminhonete na madrugada de segunda-feira (22), no Distrito Federal.

O namorado de Thaís, Mateus Fernandes Macedo, 26 anos, havia se envolvido em uma briga com outro jovem, em um bar, chegando às vias de fato.