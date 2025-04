Adolescente de 14 anos é morto a paulada pelo próprio tio

Um crime bárbaro.

Um adolescente, de 14 anos, foi morto a paulada pelo próprio tio após uma discussão nesta última quinta-feira (24), em Sabinópolis (MG).

O suspeito foi preso pela Polícia Militar, enquanto tentava fugir por uma área de mata.