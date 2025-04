GCM é suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio no Vale

Um homem de 35 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (25) na avenida Dom Pedro 1º, em frente ao supermercado Shibata, no bairro Três Marias, em Taubaté. A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio e instaurou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e investiga a participação de um GCM no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento quando foi acionada por um homem que relatava que um conhecido havia sido baleado. A vítima estava caída ao solo, em posição fetal, com um ferimento por disparo de arma de fogo na altura da cintura.