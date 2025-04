Após desaparecimento, Felipe é achado com vida e volta para casa

Final feliz. O jovem Felipe Guedes dos Santos, jovem autista de 19 anos, foi encontrado e já está com a família. Ele havia desaparecido na tarde desta quinta-feira (24), por volta das 12h30. "Obrigada a todos que compartilharam. Felipe já está em casa", postou a mãe no início da madrugada desta sexta-feira (25).

Felipe havia saído de casa para ir ao curso na Escola do Trabalho, no bairro Jabuticabeiras, mas não havia retornado.