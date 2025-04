Onde está Felipe? Família de Taubaté busca informações do filho

Felipe Guedes dos Santos, jovem autista de 19 anos, está desaparecido desde esta quinta-feira (24), por volta das 12h30, em Taubaté.

Ele saiu de casa como de costume para ir ao curso na Escola do Trabalho localizada no bairro Jabuticabeiras e não retornou. "Estou indo na rodoviária, para saber se ele comprou alguma passagem para algum lugar. Não é normal, mas temos que eliminar todas as possibilidades", disse Luciana, a mãe do menino, a OVALE nesta noite de quinta.