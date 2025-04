Família de homem que morreu ao ingerir solvente recebe R$ 250 mil

O TST (Tribunal Superior do Trabalho) manteve a decisão que obriga uma empresa de transporte de Niterói (RJ) a indenizar em R$ 250 mil os familiares de um inspetor de tráfego que morreu após beber catalisador químico por engano.

O líquido tóxico estava em uma garrafa de água tônica, sem identificação, ao lado de uma geladeira usada por funcionários.