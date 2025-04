São José e Jambeiro estão entre as mais chuvosas do Estado

As chuvas intensas que atingem o Estado de São Paulo nesta quinta-feira (24) também causaram impacto significativo no Vale do Paraíba. De acordo com dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), coletados às 21h57, municípios da região registraram acumulados expressivos nas últimas três horas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em destaque, Jambeiro teve um volume de 26 mm no Centro da cidade, enquanto São José dos Campos registrou 21 mm na região da Chácara Boa Vista. A cidade de Piquete, também no Vale, teve 23 mm de chuva nas proximidades do Batalhão de Polícia Militar.