Mega-Sena 2855: 3 apostas do Vale faturam até R$ 101 mil

Um apostador de Balneário Gaivota (SC), acertou sozinho os 6 números do concurso 2855 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (24) e ganhou R$ 25.245.913,24. No entanto, três apostas do Vale do Paraíba acertaram os cinco números, segunda faixa de acerto, e também levam uma bolada para casa.

No total, 60 apostas acertaram essa faixa e o ganhador do Vale que leva o maior prêmio é de Cachoeira Paulista. Com sete números escolhidos em um bolão de 24 cotas, ganha R$ 101.631. O grupo fez o jogo na Lotérica Top Real.