Agora: chuva forte se estende ao Vale nas próximas horas

A região do Vale do Paraíba deve se preparar para a continuidade das chuvas de moderada a forte intensidade nas próximas horas. De acordo com os institutos de meteorologia, um sistema de instabilidade que atinge inicialmente a regional de Campinas está se deslocando em direção à capital paulista, à Região Metropolitana de São Paulo e também ao Vale.

A previsão indica que as precipitações devem persistir ao longo de toda a noite desta quinta-feira (24) e seguir pela madrugada de sexta (25), especialmente sobre as regiões Central e da Faixa Leste do Estado, onde está localizado o Vale do Paraíba.