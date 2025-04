Bebê de um ano morre após médico o liberar para voltar para casa

Um caso de possível negligência médica está sendo investigado em Itapetininga, interior de São Paulo, após a morte de Matteo Luis, bebê de um ano. A criança foi atendida no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes na última quarta-feira (16) com dores abdominais, mas foi liberada pelo médico após exames.

Segundo relato da família registrado em boletim de ocorrência, o estado de saúde do bebê piorou, levando os pais a retornarem ao hospital horas depois. A médica plantonista que os atendeu na segunda ocasião teria ficado alarmada com o quadro e encaminhado Matteo imediatamente para emergência. O prontuário médico descreve que a criança chegou em mal estado geral, com abdome distendido, taquicardia e sem evacuar há dois dias.